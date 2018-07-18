MEB, bursluluk sınavı sonuçlarını açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik ilk ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınav sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre kontenjan ve sınıf dağılımları farklı toplam 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.

Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek. Belirtilen süreler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler tüm haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

Sonuçlara meb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.