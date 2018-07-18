|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
18 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
18 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 18 Temmuz 2018 tarihi itibariyle haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.Emniyet ve TSK'dan iade edilenlere 'FETÖ havuzu' FETÖ ile mücadele için terfiden vazgeçti FETÖ'nün mahrem operasyonunda 22 askeri personelden 13'ü tutuklandı FETÖ'cülerin yeni haberleşme kanalı, facebook görünümlü kripto not Haşhaşiler vazgeçmiyor.... Mardin'deki kriptolar deşifre edildi Adana'da FETÖ yargılamasında 5 sanıktan 3'nün 6 yıl 3 ay hapis Trump'ın serbest bırakılmasını istediği ABD'li rahip yargılanıyor Elazığ'daki FETÖ/PDY soruşturmasında 2 tutuklama Darbe sanığı yüzbaşı halka ateş açtığı görüntüleri inkar etti Polise çarpıp kaçan FETÖ'cü tahliyesini istedi Ankara'da yakalanan FETÖ şüphelisi astsubay tutuklandı
Bu haber 2,788 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI