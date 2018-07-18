Adil Öksüz'ün yengesine 15 yıl hapis isteniyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Türk Silahlı Kuvvetler imamı" Adil Öksüz'ün yengesi Şenay Öksüz'ün ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılandığı davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaası açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Öksüz'ün 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Şenay Öksüz'e bulunduğu Tarsus Ceza İnfaz Kurumu'ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanıldı. Sanığın avukatı da salonda hazır bulundu.

Mahkemeye gelen evrakların okunduğu duruşmada, sanığa gelen evraklarla ilgili sorular yöneltildi.

Sanık Öksüz'e, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan Esmaül Hüsna Öksüz'de ele geçirilen belgeler arasında, Şenay Öksüz ve Zeynep Şeyma Öksüz'e ait pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopilerinin bulunduğu ve bu belgeleri kargo yoluyla ABD'ye göndermek isterken yakalandığına ilişkin soru yönetildi.

Sanık Şenay Öksüz de Esmaül Hüsna Öksüz'ün eşinin ablasının kızı olduğunu, kendisinde yakalandığı söylenen belgelerden haberinin ve bilgisinin olmadığını iddia ederek, Zeynep Şeyma Öksüz'ün eşinin ilk hanımından olan kızı olduğunu kaydederek "Dolayısıyla bizim kızımızdır ancak bana ve kızıma ait olan nüfus cüzdanı ve pasaport suretlerinin eşimin yeğeni olan Esmaül Hüsna Öksüz'de ne amaçla bulunduğunu, bu belgelerin neden Amerika'ya kargo ile gönderilmek istendiği konusunda bir bilgim yoktur." cevabını verdi.

- Mütalaa

Duruşmada talepleri sorulan cumhuriyet savcısı, davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirterek, mahkemeye sundu.

Savcılık mütalaasında, Şenay Öksüz'ün iletişim için ByLock'a alternatif "Kakao" talk isimli programı kullandığı, Bank Asya'ya destek olmak amacıyla iki hesap açtırarak para yatırdığı, üzerinden 1 dolar çıktığı, örgüt şüphelileri ile yurtdışına giriş çıkış yaptığı ve örgütle organik bağ içinde olduğu anlatıldı.

Mütalaada, Şenay Öksüz'ün "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Mütalaada, sanığın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ise beraatine karar verilmesi talep edildi.

Sanık, esas hakkındaki mütalaaya savunmasını yapmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa ek süre verilmesine hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Şenay Öksüz'ün "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Dosya, yetkisizlikle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.