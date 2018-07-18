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Van'da tarım arazileri suyla buluştu

Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde modern tesisleriyle 14 bin 800 dekar tarım arazisini suyla buluşturdu
18 Temmuz 2018 14:26
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Van'da tarım arazileri suyla buluştu

Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde, modern sulama tesisleriyle 14 bin 800 dekar tarım arazisinin suya kavuşmasını sağladı.

İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmenin ardından gerçekleştirdikleri projelerle kentin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına önemli yenilikler getiren Van Büyükşehir Belediyesi, kentte tarımsal üretimin artması için de çalışmalarına devam ediyor.

Sulama sistemlerindeki projelerle tarım ve hayvancılık hizmetlerinde altın çağını yaşayan Van'da, 2017 yılında kırsal kalkınmayı destekleme, hayvansal ve bitkisel üretimi geliştirmek amacıyla 17 milyon lira harcandı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptanoğlu, yaptığı açıklamada, ihtiyaç duyulan mahallelerde yeni sulama kanalları, göletler, hayvan içme suyu sıvatları, sondaj çalışmaları, yeni boru hatları ve koyun banyolukları yapımına devam ettiklerini belirtti.

Bu yıl ilk 7 ayda 3 bin metre kapalı, 16 bin 610 metre açık sistem sulama kanalı yapıldığını kaydeden Kaptanoğlu,14 bin 800 dekarlık tarım arazisini su ile buluşturduklarını vurguladı.

Sulama tesislerinin tamamlanmasıyla 23 yol, 15 sel geçişi, 25 köprü, 3 akedük ile çeşitli sanat yapılarını vatandaşın hizmetine sunduklarını ifade eden Kaptanoğlu, şunları aktardı:

"Yıl sonuna kadar 3 bin 150 metre kapalı, 71 bin 750 metre açık sulama sistemi, 55 yol, 32 sel geçişi ile 7 akedük, 2 sulama havuzu, 17 adet köprü ve sanat yapıları ile toplam 24 bin 110 dekarlık alanı suya kavuşturmuş olacağız. Yapacağımız yeni hayvan su içme göletlerinin tamamlanması ile 3 bin 250 küçükbaş ve 750 büyükbaş hayvan, içime suyuna kavuşacak. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor."

Mesut Varol
Anadolu Ajansı
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