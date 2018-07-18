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Twitter, 3 ayda 58 milyon hesabı askıya aldı

Sosyal medya uygulaması Twitter, sahte ve bot hesaplar, dezenformasyon ve diğer kötü niyetli kullanım girişimlerine karşı mücadeleyi arttırdı
18 Temmuz 2018 14:30
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Twitter, 3 ayda 58 milyon hesabı askıya aldı

Sosyal medya uygulaması Twitter'ın "fire hose" adını verdiği veri analiz ara yüzünden edinilen bilgiye göre, şirket 2017'nin son 3 ayında en az 58 milyon hesabın etkinliğini kaldırdı.

Şirket, ekimde 15 milyon, kasımda 18 milyon, aralıkta da 25 milyon hesabı askıya aldı.

Rakamlar, mikro blog uygulamasının sahte ve bot hesaplar, dezenformasyon ve diğer kötü niyetli kullanım girişimlerine karşı mücadelesini arttırdığını gösteriyor.

Şirket, nisan ayında son 30 günde uygulamayı en az 1 kez kullanan 336 milyon aktif kullanıcısı olduğunu açıklamıştı.

Twitter, 2016 ABD başkanlık seçimlerinde Rusya merkezli manipülasyon çabalarına platform sağladığı, bu konuda gereken önlemleri almadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Muhabir: Emre Aytekin
Anadolu Ajansı
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