Teknik Eğitim mezunları 2018 mühendislik tamamlama eğitiminde en az 5000 kontenjan bekliyor

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TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARI

MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA EĞİTİMİNDE

EN AZ 5000 KONTENJAN İSTİYOR

2013 yılından bu yana yapılmakta olan Mühendislik Tamamlama Eğitimi, sayıları 40.000'e yakın Teknik Eğitim Mezunu Teknik Öğretmeni ilgilendirmektedir. 2018 yılında ALES ile öğrenci kabul edecek olan Mühendislik Tamamlama Eğitimi için Teknik Eğitim Mezunları ve Mühendisleri Derneği en az 5000 kontenjan taleplerini yazılı olarak Yükseköğretim Kurulu'na iletmiştir.

28 Şubat döneminde İmam Hatip ve Meslek Liselerine uygulanan katsayı engeli nedeniyle meslek liselerinde başarılı olan öğrenciler mühendislik netlerine eş netler yapmalarına rağmen katsayı engeliyle Mühendislik Fakültelerine alınmayarak Teknik Eğitim Fakültelerine gitmeye zorlandılar.

Mühendis olmak isteyen başarılı birçok meslek lisesi öğrencisi katsayı uygulaması nedeniyle mecburen Teknik Eğitim Fakültelerine giderek Teknik Öğretmen oldular. Bu sürecin devamında sayıları 70.000'lere ulaşan Teknik Eğitim mezunları öğretmen atamalarının yok denecek kadar az olmasından dolayı kamu kuruluşlarında ve özel sektörde öğretmenlik dışında başka işlerde çalışarak iş hayatına atıldılar. Burada en büyük sıkıntı unvan sorunuydu. Teknik öğretmenlerin kamuda ve özel sektörde eşdeğer her hangi bir kadro karşılığı olmadığından mühendis ve tekniker arasında sıkışıp kalmış ve bunun sıkıntısını yıllarca yaşamıştır. Kamu kurumlarında lise mezunu kadrolarında teknisyen olarak veya Genel İdari Hizmet sınıfında memur kadrolarında hali hazırda çalışmaktadırlar. Bu sorunların çözümü olarak Mühendislik Tamamlama Eğitimi elzem şekilde yer teşkil etmektedir.

TEMUDER'in Talepleri

Teknik Eğitim Mezunları ve Mühendisleri Derneği (TEMUDER) olarak sayıları 70.000'i bulan Teknik Eğitim mezunlarının talepleri doğrultusunda 2018 yılında "Mühendislik Tamamlama" eğitimi kontenjanlarının 2017 yılında verilen 3.000 kontenjan baz alınarak ve arttırılarak en az 5000 ve üzeri olmalıdır. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehir olan aday öğrenci sayılarının fazla olduğu illerde kontenjanların miktarının artırılmasının ve Türkiye geneli Mühendislik Fakültesi olan tüm üniversitelerde kontenjan verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Ayrıca Eğitimde eşitlik ilkesine dayanarak Vakıf Üniversitelerinin "Mühendislik Tamamlama" eğitimine dahil edilmesini talep etmekteyiz. Vakıf Üniversitelerinin sürece dahil edilmesi kontenjanların artmasını sağlayacak aynı zamanda fiziki koşulları elverişli olmayan Teknik Eğitim mezunlarının bulundukları şehirlerde eğitim alma şansı elde etmiş olacaktır. Bunun yanında ÖSYM'nin lisans ve lisansüstü eğitimi ile ilgili yapmış olduğu tüm sınavlarda ek yerleştirme hakkı verilmektedir. Buna istinaden "Mühendislik Tamamlama" eğitiminde de Ek Yerleştirme Hakkı getirilmeli, boş kalan kontenjanlar ek yerleştirme ile doldurularak eğitim sürecinin hızlandırılması sağlanmalıdır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44.Maddesi C bendinde azami eğitim süresinde mezun olamayan lisans öğrencileri için başarısız oldukları dersler için iki ek sınav ve bu sınavlar sonrasında ders sayısı 5 ve daha az olan öğrenciler için ekstra sınav hakkı tanıyan yasadan yararlanarak mezun olamayan mühendislik tamamlama eğitimi öğrencileri için ek sınav hakkının verilmesi. Yapı Ressamlığı Öğretmenliği ve Yapı Tasarımı Öğretmenliği için inşaat mühendisliği 25 minimum ders sayısı ve Matbaa Öğretmenliği için endüstriyel tasarım mühendisliği 32 minimum ders sayısı bulunmaktadır. Bu ders sayıları 2 eğitim yılı içerisinde tamamlanması mümkün olmadığı için eğitim süresinin 3 eğitim yılı (6 dönem) şeklinde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. TEMUDER olarak taleplermizi yazılı olarak Yükseköğretim Kurulu'na iletmiş bulunmaktayız. Dernek olarak bundan sonraki yıllarda 3795 Sayılı Kanunun Teknik Eğitim mezunlarına vermiş olduğu kanuni hakların takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz.

3795 Sayılı Kanunun uygulanmaya başlamasında ve katsayı sorunun ortadan kaldırılmasını sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, eski YÖK başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya'ya, milletvekillerine, bürokratlara ve meslektaşlarımıza en içten duygularımızla teşekkürlerimizi sunuyoruz. 2018 Mühendislik Tamamlama eğitimi kontenjanlarının artırılmasında desteklerini beklemekteyiz. Sanayimizin ve ekonomimizin güçlenmesinde, üretimin ve ihracatın istenilen seviyelere ulaşmasında piyasada kendini ispat etmiş Teknik Eğitim mezunu meslektaşlarımızın önündeki engeller kaldırıldığında yükseliş ve büyümenin kaçınılmaz olacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefler doğrultusunda Mesleki Ve Teknik Eğitimin gelişmesi, kalitesinin artırılması ve üretime dönüşmesi noktalarında üzerimize düşen görevleri yapmaya hazır olduğumuzu bildiririz.

http://temuder.com/teknik-egitim-mezunlari-2018-muhendislik-tamamlama-egitiminde-en-az-5000-kontenjan-bekliyor/

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