Ambalaj devi Elif Holding'in çoğunluk hissesi Turkven'in oluyor

Turkven'in danışmanlığını yaptığı kurumsal uluslararası yatırımcılar Elif Holding'in çoğunluk hissesini satın aldı.

Türkiye'ye 2000 yılından bugüne kadar yaklaşık 5,5 milyar dolar yatırım getiren Turkven, 2019 yılsonuna dek 1 milyar dolarlık yeni uluslararası doğrudan yatırımı Türkiye'ye çekme hedefi doğrultusunda bir adım daha attı.

Turkven, danışmanlığını yaptığı kurumsal yatırımcılar adına, Türkiye'nin en büyük esnek ambalaj üreticileri ve en büyük ihracat şirketleri arasında yer alan Elif'te çoğunluk hisse satın alımını tamamlamak üzere Rekabet Kurumu'na başvurdu. İşlem, Rekabet Kurumu onayından sonra tamamlanacak.

Turkven yöneticilerinden Ali Nalbantoğlu, Türkiye'nin potansiyeline güvendiklerini ve Türkiye'ye yabancı sermaye çekerek yatırımlarına hızla devam edeceklerini vurguladı. Ali Nalbantoğlu, "Türkiye'nin ekonomisine ve nitelikli insan kaynağına güvenimiz tam. Elif, Türkiye'de sektörün teknolojiye en yoğun yatırım yapmış firmasıdır. Avrupa'da hızlı tüketim ürünleri segmentinde öncüdür. Amacımız Elif gibi lider şirketleri destekleyerek dünya çapında şirketler olmalarına yardımcı olmak" dedi.

1400 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Turkven yöneticilerinden Aksel Şahin de Elif'in 1.400 çalışanı ile 5 kıtada 50'den fazla ülkeye ihracat yaptığını belirterek, şirket ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Şirketin, alt yapısı, teknolojisi ve yüksek kapasitesi ile öne çıkan konsept fabrikası, tek çatı altında 60.000 metrekare kapalı alanıyla dünyanın en önemli üretim tesislerinden birisi. 2014 yılında Mısır'da faaliyete geçen yeni fabrikası ile beraber şirket, yılda 90 bin ton üretim kapasitesine sahip."