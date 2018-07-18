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'Kümesim de İmar Barışı'na girer mi?'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya konan 'İmar Barışı' düzenlemesi hakkında bilgi almak isteyen çok sayıda vatandaş, 'ALO 181' çağrı merkezini aradı. Bir vatandaş, tavukları için yaptırdığı kümesin 'İmar Barışı' kapsamına girip girmeyeceğini sordu
18 Temmuz 2018 14:55
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'Kümesim de İmar Barışı'na girer mi?'

Yapılardaki imar ve iskan sıkıntısının çözülmesi ve bu yapıların tamamının kayıt altına alınması amaçlanan 'İmar Barışı' düzenlenmesinden faydalanmak isteyenler, sorularını 'ALO 181' çağrı merkezine de iletti.

'İŞİM OLSUN, SİZE YEMEK ISMARLAYACAĞIM'


Başvuru yapan bir vatandaşın çağrı merkezi çalışanına yönelik olarak kullandığı "İşim olsun, size yemek ısmarlayacağım" ifadesi de dikkati çekti.

'HATİM İNDİRDİM'

Rize'den arayan bir vatandaş da, söz konusu uygulamayı başlatanların ölmüşlerine Kuran'ı Kerim hatimi indirdiğini ve çok dua ettiğini söyledi. Çağrı merkezinde yapılan görüşmelerde dikkati çekenler, sosyal medyada da çok kez paylaşıldı.

Sputnik

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