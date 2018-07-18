|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
TZOB, süt fiyatlarına zam istiyor
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yıllık bazda yüzde 28.7 artan yem fiyatları ve diğer girdilerdeki artışların çiğ sütte yüksek zammı zorunlu kıldığını belirterek, "Üreticide en düşük süt fiyatının 2 lira 6 kuruş olması gerekiyor" dedi
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yazılı açıklamasında, süt fiyatlarının Ulusal Süt Konseyi tarafından 5-6 aylık dönemler halinde belirlendiğine dikkati çekti.
Süt fiyatlarının en son şubat-haziran döneminde brüt 1 lira 53 kuruş olarak sabitlendiğini anımsatan Bayraktar, üreticinin eline 1 lira 39 kuruş geçtiğini bildirdi.
Bayraktar, süt fiyatı sabit olmasına rağmen yem fiyatlarının sürekli artış gösterdiğinin altını çizerek, yem sanayicilerinin fiyatları döviz artışlarını gerekçe göstererek artırdığını vurguladı.
5 aylık dönemde yüzde 17.2, yıllık bazda yüzde 28.7 artan yem fiyatları ve diğer girdilerdeki artışın, çiğ sütte yüksek zammı zorunlu kıldığını vurgulayan Bayraktar, çiğ süt fiyatının artırılması gerektiğini kaydetti.
Bayraktar, 1 litre çiğ süt satan üreticinin, karşılığında 1.5 kilogram yem alabilmesi için üreticide en düşük süt fiyatının 2 lira 6 kuruş olması gerektiğini aktardı.
'TÜRKİYE'DE ÇİĞ SÜT FİYATI DÜŞÜK'
Bayraktar, en kısa zamanda yeni fiyat belirlemek için bir araya gelinmesi gerektiğinin altını çizerek, yem piyasasına etkin müdahale edilmesinin, fiyatlar belli bir seviyeyi aştığında Tarım Kredi ve diğer örgütlerin devreye sokulmasının önem taşıdığını bildirdi.
"Yemde piyasa üretici lehine düzenlenmelidir. Bölgeler arası süt hareketlerinin bölge çiğ süt fiyatlarını olumsuz etkilemesinin önüne geçilmelidir. Kaliteye göre fiyatlandırma sistemi oluşturulmalı, süt sanayicilerinin üreticiye zorla yem satması önlenmelidir. Piyasa fiyatlarında yaşanan olumsuz gelişmelere bağlı damızlık hayvan kesimini önleyici tedbirler alınmalıdır. Buzağı kayıpları, belirlenecek ülkesel eylem planı çerçevesinde önlenmelidir.
Kaba yemde kalite standartları belirlenmelidir. Hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele edilmelidir. Sanayicinin süt bırakmasını ve taşeronların etkinliğini önleyecek tedbirler alınmalıdır. Üreticilerin besleme ve sürü yönetimi başta olmak üzere birçok konuda eğitimlerinin sağlanması konularına öncelik verilmelidir."
Bu haber 831 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI