Tabiplere beş katına kadar döner sermaye ödemesi

Sağlık Bakanlığı hastanelerinde görev yapan personele döner sermaye gelirlerinden ödeme ek ödeme yapılmaktadır.

Ancak verilen ek ödeme miktarı, bir ayda ödenen maaş, yan ödeme ve tazminat tutarının toplamının;

- eğitim görevlisi ve uzman tabip kadrolarına görevlendirilen Profesör ve doçentlerde yüzde 800'ünü,

- uzman tabip ve uzman dş tabiplerinde yüzde 700'ünü geçememektedir.

Sağlık Bakanlığı özellikli tıbbi işlemler karşılığı yapılacak ek ödemelerde yüzde 800 ve 700 oranlarını bir kat artırımlı uygulayabilmektedir.

Yapılan düzenleme ile bir kat artırım oranı beş kata çıkarılmaktadır.

İŞE KANUN TEKLİFİNDE YER ALAN DÜZENLEME

MADDE 5- 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki "bir kat" ibaresi "beş kat" olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında elde edilen gelirin yüzde 50'sine kadar olan kısmı bu hizmetlerde görev alan personele ek ödeme olarak dağıtılabilir. Bu ödemede, profesör ve doçentler ile uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ve uzman diş tabipleri için, ikinci fıkranın birinci cümlesinde belirtilen yüzde 800 ve yüzde 700 tavan oranları; uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında olmayan çalışmalarından hak ettikleri ek ödemenin bu oranların yüzde 60' ini geçmesi halinde bir kat, yüzde 80' ini geçmesi halinde iki kat olarak uygulanır. Yüzde 100'ü olması halinde üst limit olmaksızın ek ödeme yapılır. Dağıtılacak tutarın; yüzde 80'i birinci cümlede belirtilen personele tavan oranlarını geçmeyecek şekilde; yüzde 20'si ile varsa birinci cümlede sayılan personele dağıtılan tutarın fazlası, uluslararası sağlık hizmetlerinde görev yapan ve birinci cümlede belirtilenlerin dışındaki diğer personele, ikinci fıkranın birinci cümlesinde belirlenen tavan oranlarının bir katını geçmeyecek şekilde ek ödeme olarak dağıtılabilir. Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında elde edilen gelirler ve ilgili personele yapılacak ek ödemeler ayrı bir hesapta izlenir."

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 5- Ülkemizde sağlık hizmeti yaygın olarak verilmekle birlikte bazı Özellikli tıbbi hizmetler ayrıca eğitim almayı ve o alanda beceri kazanmayı gerektirmektedir. Ayrıca bu tür hizmetler görevi yapanın ilave risk almasını gerektirmektedir. Bu özellikli tıbbi hizmetlerin belirlenerek ihtiyaca binaen verilmesinin teşvik edilmesi, hizmet arzı kapasitesinin artırılması ve gittikçe daha fazla beceri ve eğitim gerektiren bu işleri yapabilen tabiplerin ek ödeme tavanları esnetilerek motivasyonunun artırılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca uluslararası sağlık hizmetlerinin kamu sağlık kuruluşlarında verilmesini teşvik etmek ve bu alanda hizmet arzı kapasitesini artırmak ve başta tabipler olmak üzere sağlık çalışanlarının iş yükü ve iş güçlüğü dikkate alınarak motivasyonlarım yükseltmek için ilave ek ödeme yapılması öngörülmektedir. Diğer taraftan, söz konusu ek ödeme tavan değişikliği sağlık turizmi kapsamında olmayan çalışmalar ve performans ile ilişkilcndirilmiştir.

KANUN TEKLİFİNİN ATFITA BULUNDUĞU 209 SAYILI KANUNUN 5/2 MADDESİ