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Eviyle beraber sandıkta sakladığı 155 bin lirası da kül oldu

Muş'un merkeze bağlı Akpınar köyünde Şeref Akar'a (72) ait evde elektrik kontağından çıkan yangında, sandık ve gardıropta saklanan 155 bin lira kül oldu, evde büyük hasar oluştu
18 Temmuz 2018 15:21
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Eviyle beraber sandıkta sakladığı 155 bin lirası da kül oldu

Olay, bugün saat 06.30 sıralarında merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunan Akpınar köyünde meydana geldi.

Şeref Akar'a ait, altı ahır olarak kullanılan 2 katlı evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile evin tamamını alevler sardı. Şeref Akar, gelini, çocukları ve Bursa'dan gelen misafirler evden kaçarak canlarını son anda kurtardı. İtfaiye ekipleri, köye gelinceye kadar ev kullanılamaz hale geldi.

Şeref Akar, eşi Saadet Akar ve çocukları evlerininin kül oluşunu gözyaşları içerisine izledi. İtfaiye tarafından söndürülen yangında, Şeref Akar'ın sandıkta sakladığı 155 bin lira kül oldu.

Evinin önünde otururken yangının çıktığını belirten 4 çocuk babası Şeref Akar, "Eşim, oğlum, gelinim ve torunlarımla birlikte yaşıyoruz.

Sabah evin önünde otururken bir anda yangın çıktı. Evdeki çocukların bağırışlarını duydum ve kısa sürede yangın her tarafı sardı.

İtfaiye gelinceye kadar evin tamamı ve köyümüz arazisinde yapılan Alpaslan 2 Barajı altında kalan arazilerimin istimlak bedeli olan 155 bin liram yandı.

Hiçbir şeyim kalmadı. Paraların bir kısmı gelinimin sandığında, bir kısmı da yastık kılıfı içerisinde, gardırop içerisindeydi.

Yeşilova, Serinova ve Muş Belediyesi'ne ait itfaiyelerin gelmesine rağmen kurtarılamadı" diyerek göz yaşlarına boğuldu.

Bursa'dan gelen misafirlerle birlikte yangın sırasında evde 8 kişinin olduğunu aktaran Saadet Akar ise 60 yıllık birikimlerinin tamamen kül olduğunu söyledi. Can kaybı olmamasının tek tesellileri olduğunu belirten Saadet Akar, evdeki Kuran'ı Kerim'in yanmadığını belirtti.

Köye gelen jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri tutanak düzenleyip hasar tespit çalışması başlattı.
Doğan Haber Ajansı
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