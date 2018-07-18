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Kastamonu'daki FETÖ davasında karar
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı
Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan, meslekten ihraç edilen infaz koruma memuru Merve Doğan ile avukatı katıldı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını kabul eden Doğan, "Bilmediğim bir programın yüklenmesinden dolayı buradayım. Bu programda örgütsel bir yazışma olmadı." dedi.
Suçsuz olduğunu iddia eden Doğan, beraatını talep etti.
Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanığı, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.
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