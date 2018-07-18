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Sündüz şehitleri anıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüz Yaylası'nda terör örgütü PKK'nın 25 yıl önce kurşuna dizerek katlettiği 14'ü çocuk 24 kişi için katliamın yıl dönümünde anma programı düzenlendi
18 Temmuz 2018 15:58
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Sündüz şehitleri anıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüz Yaylası'nda, terör örgütü PKK'nın kurşuna dizdiği 14'ü çocuk 24 kişi kabirleri başında anıldı.

Bahçesaray ilçesinde kışlık ihtiyaçlarını karşılamak, koyunlarını otlatmak amacıyla yaylaya giden ve 18 Temmuz 1993 gecesi PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aileden 14'ü çocuk 24 kişi için anma programı düzenlendi.

İlçe merkezinde bir araya gelen şehit yakınları, Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdurahman Çohaz, AK Parti ilçe başkanları, kurum amirleri, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Baki ile vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, şehitlerin isimlerinin ve "Sündüz katliamı" yazısının bulunduğu dövizlerle şehitliğe kadar yürüdü.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK", "Sündüze uzanan eller kırılsın" sloganları atan vatandaşlar, katliamda hayatını kaybedenlerin kabirlerine karanfil bırakıp dua etti.

"El ele verelim, bu insanlık suçunu işleyenlere hesap soralım"

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit aileleri adına açıklama yapan Sabahattin Samsa, terör örgütü PKK'nın bundan 25 yıl önce suçsuz, günahsız insanları, "Sizin eşleriniz korucu, bunun bedelini ödeyeceksiniz" diyerek katlettiğini anımsattı.

18 Temmuz günü çok büyük bir acı yaşadıklarını aktaran Samsa, şöyle konuştu:

"O vahşi katiller, insanlıktan nasibini almamış caniler, ne olursa olsun birgün adaletin önünde hesap vereceksiniz. Tüm insanlara sesleniyorum. El ele verelim, bu insanlık suçunu işleyenlere hesap soralım. Hain terör örgütüne fırsat vermeyelim. Birbirimizi anlayalım, sayalım. Ülkemize ve insanlığa sahip çıkalım."

"Bölücü terör örgütüyle bağınızı kesin"

Şehitlik ziyaretinin ardından ilçe merkezinde devam eden anma programında konuşan Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, katliam sırasında yaşananları dinlediğinde tarifsiz duygular yaşadığını anlattı.

"Dünya tarihinde anlatılacak insanlık dışı olaylardan biri burada gerçekleşti." diyen Özcan, olayların arkasında olanların, gerçekleştirenlerin birgün hak ettikleri cezayı bu dünyada bulacaklarını, bulamazlarsa da "Mahkeme-i kübra"da Allah'ın onlara en güzel şekilde adaletini tecelli ettireceğini vurguladı.

Şehit yakınlarının acısını paylaştığını ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

"Daha önce batıdan görüyordum buraları ama 11 aydır içinizde olan biri olarak söylüyorum. Bölücü terör örgütü PKK. Eğer içinde bir gıdım bunlardan medet uman vatandaşlar varsa eğer, bunlardan zerre kadar fayda gelmez. Ne şimdi, ne yarın ne de hiçbir zaman. Eğer kalbinizde biraz meyil varsa diyorum ki kalbi rabıtanızı kesin bu şerefsizlerden. Benim bir duam var. 'Allah'ın PKK'nın ülkeden bütünüyle temizlendiği günleri görmeden canımı alma' diye dua ediyorum."

"Terörün dini, imanı, vicdanı yoktur"

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül de Türkiye'de 40 yıldan bu yana bölücü terör örgütüyle mücadele edildiğini anımsattı.

Terör örgütü PKK'nın ülkenin birçok yerinde katliamlar yaptığına işaret eden Akgül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Terör örgütü yaptıklarının karşılığını aldı. Teröristler 40 yaşını göremeden bir hiç uğruna ölüp gitti. Bizim şehitlerimiz cennete, onların ölüleri cehenneme gidiyor. Böyle bir şeye tevessül etmesinler isterdik. Ama terörün dini, imanı, vicdanı yoktur. Teröre başvuran bir daha iflah olamıyor. Vatandaşlarımıza devlet olarak tavsiyemiz, teröre tırnağının ucunu veren her şeyini verir. Terör almakla doymaz. Vatandaşlarımız terörden uzak dursun, onlarla bir araya gelmesin. Bütün vatandaşlarımızdan isteğimiz devletinin milletinin yanında yer alsınlar. Siz bizim yanımızda yer aldığınız sürece biz terörle daha etkin mücadele ederiz, daha kısa sürede terörü bitiririz."

"Bahçesaray halkı Sündüz katliamını unutmamalıdır"

AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da, daha önce festivaller dolayısıyla ve ilçenin güzelliklerini görmek için geldikleri Bahçesaray'a bugün acı bir olayın yıl dönümü dolayısıyla geldiklerini söyledi.

Kış hazırlıklarını yapmak için yaylaya giden insanların PKK'lı teröristlerce katledildiğini dile getiren Türkmenoğlu, bir yaşındaki çocuğun üzerinden 20'ye yakın kurşun çıktığını, bunun hiçbir vicdana, davaya sığmadığını vurguladı.

Türkmenoğlu, bu katliamın insanlık tarihine kara leke olarak girdiğini belirterek, katliamı gerçekleştiren terör örgütüne, terör örgütlerine maddi, manevi destek sağlayanlara tepki gösterdi.

Van'da 2 güvenlik korucusu ile 2 vatandaşı şehit eden teröristlere yönelik operasyonda, 3 özel harekat polisinin yaralandığını anımsatan Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"2 terörist etkisiz hale getirildi. 2 polisimiz hafif yaralı ancak bir arkadaşımız şehit oldu. Bizim huzurlu bir yaşam sürdürmemiz için birliğimizi, beraberliğimizi sağlamalıyız. İçimize fitnecileri, hainleri sokmamalıyız. Fitneyi, fesadı toplumumuzdan atmalıyız. Bahçesaray halkı Sündüz katliamını unutmamalıdır. Bunlara her alanda 'dur' demeliyiz. Siyasetin de şerefi var. Meydanlarda fikirle yapılır siyaset, silahların gölgesinde yapılmaz. Şiddetle, terörle siyasette başarı olmaz. Siyaseti demokratik zeminlerde yapacağız. Katliamı unutmamak, unutturmamak için buraya gelik."

Anma programı, konuşmaların ardından şehitler için mevlit okunması ve serginin gezilmesiyle sona erdi.

Cemal Aşan
Anadolu Ajansı
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