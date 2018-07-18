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Komşularını av tüfeğiyle yaralayıp intihar etti

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki olayda yaralanan iki kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi
18 Temmuz 2018 16:10
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Komşularını av tüfeğiyle yaralayıp intihar etti

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde tartıştığı iki komşusunu av tüfeğiyle vurarak yaralayan kişi, intihar etti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Küçükfındık Mahallesi'nde oturan Ahmet M, henüz belirlenemeyen nedenle komşularıyla tartışmaya başladı.

Ahmet M, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine komşusu Alaaddin G. (64) ve eşi Senem G'yi (57) av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Olayın ardından evine dönen Ahmet M, aynı silahla intihar etti.

112 Acil Servis ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Senem G'nin durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Zanlının, eşinin evi terk etmesi yüzünden bunalıma girdiği ve bundan komşularını sorumlu tuttuğu ileri sürüldü.

Anadolu Ajansı
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