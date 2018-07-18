Gönüllü Türk berberler Suriye kamplarında

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının gönüllü berberleri, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde yer alan sığınmacı kamplarındaki çocukların saçlarını kesti.

Vakfın desteğiyle Türkiye'den gelen gönüllü berberler bine yakın çocuğu ücretsiz tıraş etti.

AA muhabirine konuşan berber Ferhat Dobuoğlu, İHH aracılığıyla meslektaşlarıyla kamplardaki Suriyeli çocukları tıraş etmek için Azez'e geldiklerini söyledi.

Duboğlu, "Burada karşılaştığımız manzara beni derinden üzdü. Çünkü kendi çocuğum aklıma geldi. Savaşın verdiği acıları çocukların yüzlerinde gördük." dedi.

Kamplardaki yetersiz temizlik nedeniyle çocukların saçlarında bit görüldüğünü belirten Duboğlu, "Saç kesiminden sonra çocukların yüzlerindeki mutluluğu görmek her şeye bedeldi. İnşallah bir sonraki programda daha fazla arkadaşla bölgeye gelip 5 bin çocuğu tıraş etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İHH, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'ye yardım faaliyetlerinde bulunuyor. Vakıf, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'daki tesislerinden koordine edilen Suriye çalışmalarında, gıda, barınma, eğitim ve sağlık alanlarında destek sağlıyor.