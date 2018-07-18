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Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert tepki

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ''Kemal Kılıçdaroğlu ısrarla bizim geride bırakmak istediğimiz gerilimleri kavgayı yaşatmak istiyor. Kılıçdaroğlu'nun bu durumunu son derece ahlaksız ve seviyesiz bir durum olarak görüyoruz'' ifadelerini kullandı
18 Temmuz 2018 16:19
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Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Mahir Ünal özetle şu ifadeleri kullandı:

''Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık siyasetin konusu olmadığını ruh halinin artık siyasetin konusu olmaktan çıktığını defalarca ifade ettik.

Kemal Kılıçdaroğlu ısrarla bizim geride bırakmak istediğimiz gerilimleri kavgayı yaşatmak istiyor.

Kılıçdaroğlu'nun bu durumunu son derece ahlaksız ve seviyesiz bir durum olarak görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu günden itibaren Türkiye'de kurumları kurumların meşruiyetini tartışmaylı hale getirerek kurumları kişiler üzerinden itibarsızlaştırmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da kaçıp saklanmasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızı saklanmakla suçlayabiliyor.

Özellikle Sayın Savunma Bakanımızla ilgili söylediği ifadeler külliyen yalandır.

Hem Savunma Bakanımız hem MİT Başkanı darbeleri araştırma komisyonuan davet edilmemiştir kendilerine gönderilen soruları cevaplayarak teslim etmişlerdir. Kimsenin herhangi bir yere kaçtığı söz konusu değildir. Şu anda yaşadığı durumdan dolayı aklını kaçırmak üzere olan Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

''KEMAL KILIÇDAROĞLU TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNDE YERİNİ ALMIŞTIR''

Biz yeni dönemde hiçbir şekilde gerilim kavga istemiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu tarihin çöplüğünde yerini almıştır. Artık siyasetin konusu değildir. Yakında CHP'nin seçmenlerin delegelerin bu durumdan rahatsız olduğunu biliyoruz.''

SORULARI YANITLADI

Mahir Ünal açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ünal'ın sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

ABD'Lİ RAHİP ANDREW BRUNSON'IN TAHLİYE TALEBİNE RET

Amerika'nın yargısı yargı da Türkiye'deki hukuk sisteminin kararını yok efendim şöyle değildir böyledir demek doğru değil.

BEDELLİ ASKERLİK

Cumhurbaşkanımız seçimler öncesinde bedelli konusunun öncelikli gündemimiz olacağını ifade etmişti. Bir kanun teklif olarak TBMM'ye iletilecek.

KILIÇDAROĞLU'NA TAZMİNAT CEZASI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup başkanvekilliğinden bugüne kadar yalanları her defasında gitti Türk yargısına çarptı. Cumhurbaşkanımızın avukatı Kılıçdaroğlu'nun iftiralarıyla ilgili gerekli şikayetleri bulundu ve bir süreç başladı.
Memurlar.Net
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