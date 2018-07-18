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Bedelli askerlikte 25 gün şartının kalkması için CHP teklif sundu
Bedelli askerlikte Meclis'e sunulan 25 gün askerlik şartının da kalkması için CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım teklif sundu.
Bedelli askerlikte Meclis'e sunulan 25 gün askerlik şartının da kalkması için CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım teklif sundu.
15 BİN, 25 YAŞ, 25 GÜN
AK Parti'nin sunduğu teklifte 15 bin lirayı veren, 25 yaşını doldurmuş kişilerin, 25 gün askerlik yapması öngörülüyor.
ASKERE GİTMEYE İTİRAZ VAR
Ancak, bedelli askerliğin temelinde işinden gücünden ayrılıp kışlaya gitmek istemeyen ve iş kaygısı olan gençler 25 gün de olsa farklı bir şehire gidip askerlik yapma durumuna itiraz ediyor. Bu itirazları göz önüne alan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, yasa teklifinden 25 gün askerlik yapmanın kaldırılması konusunda teklifte bulundu.
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