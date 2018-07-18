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Bayram ziyaretine giden 42 bin Suriyeli döndü

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Bayramı yakınlarının yanında geçiren Suriyelilerden gelenlerin sayısı 42 bini aştı
18 Temmuz 2018 16:34
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Bayram ziyaretine giden 42 bin Suriyeli döndü

Kilis Valiliği'nin izniyle Ramazan Bayramı için 18 Mayıs ile 13 Haziran arasında ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.

Ülkelerinden dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapılıp eşyaları arandıktan sonra Türkiye'ye alındı.

Suriyelilerden şu ana kadar 42 bini aşkın kişinin döndüğü, bayram için ülkesine gidenlerin tamamının 31 Temmuz'a kadar Türkiye'ye geleceği bildirildi.
Anadolu Ajansı
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