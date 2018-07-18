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SOLOTÜRK'e İngiltere'den ödül
SOLOTÜRK ekibi, İngiltere'de RIAT 2018 Airshow'da "En İyi Solo Jet Gösteri Uçuşu" ödülüne layık görüldü
SOLOTÜRK, İngiltere'de gerçekleştirilen Royal International Air Tattoo (RIAT) 2018 Airshow'da "En İyi Solo Jet Gösteri Uçuşu" ödülünü aldı.
Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Gösteri Ekibi SOLOTÜRK, İngiltere'de 13-15 Temmuz tarihlerinde yapılan RIAT 2018 Airshow'da "En İyi Solo Jet Gösteri Uçuşu" ödülünü kazandı.
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