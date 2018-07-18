1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şanlıurfa'da darbedilen doktorun durumu iyi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, parke taşı ile başından darbe alarak yaralanan doktorun, yoğun bakımda tedavisinin devam etttiği ve genel durumunun iyi olduğu bildirildi
18 Temmuz 2018 16:46
Yazdır
Şanlıurfa'da darbedilen doktorun durumu iyi

Şanlıurfa'da bir hasta yakını tarafından darbedilen Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'a olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığı ve genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümünde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın, dün akşam saatlerinde çocuğunun ateşinin düşürülmediği iddiasında bulunan bir hasta yakını tarafından taşla darbedildiği hatırlatıldı.

Yüksek ateş şikayetiyle acil servise gelen 4 yaşındaki çocuk hastaya, gerekli tüm tetkiklerin yapıldığı ve tedavinin uygulandığı belirtilen açıklamada, başvuru sırasında hasta olan çocuğun ateşinin 38,2 derece olduğu, müdahalelerle ateşin 37,5 dereceye kadar düşürülerek çocuğun müşahede odasında gözlem altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Tedavi süreci devam etmekte iken hasta yakını tarafından Dr. Yalçın'a önce sözlü, sonra fiili saldırıda bulunulmuştur. Parke taşı ile başından darbe alarak yaralanan doktor, olay yerinde sağlıkçı arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılarak ameliyata alınmıştır. Doktorun halen yoğun bakımda tedavisi devam etmekte olup genel durumu iyidir."

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, konuyla ilgili Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i arayarak olayla ilgili bilgi aldığı bildirildi.

Yeşim Sert Karaaslan

Doktorun başında parke taşı parçaladılar Doktorun başında kaldırım taşı kıran kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,636 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ankara Üniversitesi'nde intihar girişimi
18 Temmuz 2018 18:02		 Patlayan klima evi savaş alanına çevirdi
18 Temmuz 2018 17:17
Komşularını av tüfeğiyle yaralayıp intihar etti
18 Temmuz 2018 16:10		 İş aramak için evden çıkan kız 1 hafta sonra bulundu
18 Temmuz 2018 16:04
Doktorun başında kaldırım taşı kıran kişi tutuklandı
18 Temmuz 2018 15:42		 Eviyle beraber sandıkta sakladığı 155 bin lirası da kül oldu
18 Temmuz 2018 15:21
Otomobili terk edilmiş halde bulunan uzman çavuştan haber alınamıyor
18 Temmuz 2018 13:39		 Yanlış parmağı ameliyat eden doktora soruşturma
18 Temmuz 2018 13:24
Bebeğini denize atan anne davasında mütalaa
18 Temmuz 2018 12:52		 Şırnak'ta sağlıkçıya sözlü şiddete hapis cezası
18 Temmuz 2018 12:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm sağlık personeline 60 gün yıpranma hakkı
Bedelli askerlik sonrası araba satışı patladı
TBMM'ye sunulan Torba Kanun teklifinin tam metni
3600 ek gösterge düzenlemesi çıkmadığı için kimse emekli olmuyor
Bedelli askerliğe gidecek olan çalışanın durumu belli oldu
MEB Bakanı Ziya SELÇUK'u Bekleyen Sorunlar-1
Bedelli askerlik düzenlemesine dair Resmi Kanun teklifinin tam metni... Sadece memurlar.net'te
Destici: Bedelli rakamını adil bulmuyoruz
28 günlük bedelli askerliğe gidecek memurun durumu ne olacak?
Liselere giriş sistemi sil baştan yenileniyor iddiası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sözlük yazarına hayranlık hissi 3
kuvvetler ayrılığı 3
idal 5
aziz kocaoğlu 5
golden state warriors 1
Nuit 1
Bezbecid 1
hazırlık maçı 2
bedelli askerlik 5
Cazu 1
SON İLANLAR
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Beyşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kulu Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Vakıflar Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Vakıflar Böl. Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tarım Kredi Kooperatifleri Kontrolör Yardımcısı Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınav İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam