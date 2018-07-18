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Orgeneral Güler'den ilk mesaj

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, "Hudutlarımızın güvenliği, her hal ve şartta mutlaka sağlanacaktır. Teröristle mücadele harekatı, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürülecektir." ifadesinde bulundu
18 Temmuz 2018 17:00
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Orgeneral Güler'den ilk mesaj

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Türkiye'nin hudutlarının güvenliğinin her hal ve şartta mutlaka sağlanacağını, teröristle mücadele harekatının da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Güler, göreve başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Güler, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin fedakar ve kahraman mensupları, değerli silah arkadaşlarım." ifadeleriyle başladığı mesajında, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir ve komutasını devralmanın gurur ve onurunu yaşadığını ifade etti.

Kendisine tevdi edilen görevi Türkiye'nin ve dünyanın farklı köşelerinde fedakarca hizmet veren silah arkadaşlarıyla saygı, sevgi ve güvene dayanan şeffaf bir çalışma anlayışıyla, Atatürk ilke ve inkılaplarının rehberliğinde başarıyla yerine getireceklerine inancının tam olduğuna işaret eden Güler, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Son dönemde dünyada ve özellikle bölgemizde yaşanan gelişmelerin yarattığı belirsizlik ve risk ortamı ile harekat ortamındaki karmaşık yapı, ülkemizin bölgesinde bir güç ve denge unsuru olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu maksatla asimetrik tehditler başta olmak üzere tüm tehdit ve risklere karşı süratle cevap verebilecek, çağın gereklerine uygun ve yeni savaş türlerine yönelik tüm askeri yeteneklere sahip bir Türk Silahlı Kuvvetlerinin oluşturulması amacıyla başlatılan çalışmalara devam edilmesi ana hedefimiz olacaktır.

Tüm çalışmalarımız, kurum içi ve kurumlar arası koordinasyonu en üst düzeyde tesis ederek kapsamlı yaklaşım anlayışı ile sürdürülecektir. Hudutlarımızın güvenliği, her hal ve şartta mutlaka sağlanacaktır. Teröristle mücadele harekatı, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri her yerde olduğu gibi hava sahamız ve denizlerimizde de ülke ve milletimizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlı duruşunu devam ettirecektir."

Tüm faaliyetlerin, öncelik ve yöntemleri doğru tespit edilerek gösteriş ve israftan uzak, doğrudan maksat ve hedefe gidecek şekilde sürdürüleceğine vurgu yapan Orgeneral Güler, mesajında şunları kaydetti:

"Bu maksatla hukuk zemininden ayrılmadan barış dönemi faaliyetlerinin en etkin şekilde icra edilmesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin üniformasının şerefini, akıl ve vicdanını terk etmiş hainlerden temizlenmesi için alınmış her türlü tedbirin etkinlikle uygulanmasına devam edilecektir.

Birlik ve beraberliği ile dosta güven düşmana korku veren, dünya ordularının imrenerek takip ettiği bir güç olan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerli ve milli kaynaklarla geliştirilmiş imkan ve kabiliyetleriyle etkin, caydırıcı ve dünyanın en saygın ordularından biri olarak bayraklaşan yurt topraklarımızın bütünlüğünün ve güvenliğinin, yüce milletimizin bekasının teminatı ve gurur kaynağı olmaya devam edecektir.

Bu vesile ile ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun kahraman silah arkadaşlarını, ülkemizin bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü, huzur ve güveni için canlarını feda eden, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden mensuplarımızı rahmetle, kahraman gazilerimizi ve şehit ailelerimizi bir kez daha şükranla anıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her kademesinde görev yapan tüm personelimize aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Enes Kaplan
Anadolu Ajansı
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