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'Öğretmenlerin görüş ve katkılarını önemsiyorum'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, göreve başlaması dolayısıyla kendisine gönderilen tebrik çiçeklerini, "alacağımız bütün kararlarda öğretmenlerin görüş ve katkılarını önemsiyorum" notuyla okullara gönderiyor
18 Temmuz 2018 17:06
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'Öğretmenlerin görüş ve katkılarını önemsiyorum'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, göreve başlaması dolayısıyla kendisine gönderilen tebrik çiçeklerini okullara gönderiyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığına atanması dolayısıyla kendisine gönderilen tebrik çiçeklerini Ankara'daki çeşitli okullara iletiyor.

Bakan Selçuk'un, gönderdiği çiçeklerin yanında öğretmenler için "Değerli meslektaşlarım, Bakanlığımızca atılacak her türlü adımda, alacağımız bütün kararlarda sizlerin görüş ve katkılarını önemsediğimi belirtir, fedakarca yürüttüğünüz öğretmenlik mesleğindeki çalışmalarınızda başarılar dilerim." notu yer alıyor.

Anadolu Ajansı
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