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Patlayan klima evi savaş alanına çevirdi

Aydın'ın Çine ilçesindeki bir evde çalıştırılan klimanın patlaması sonucu yangın çıktı. Evdeki anne ve 3 yaşındaki kızını komşuları kurtarırken, ev oturulamaz duruma geldi
18 Temmuz 2018 17:17
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Patlayan klima evi savaş alanına çevirdi

Olay, kırsal Mutaflar Mahallesi'nde geçen 16 Haziran Cumartesi günü meydana geldi. Çiftçi, evli ve 1 çocuk babası Muhsin Mersin (30), evde olmadığı sırada öğlen sıcağından bunalan eşi, kızıyla serinlemek için 13 ay önce satın aldıkları klimayı çalışırdı. Bir süre çalışan klimanın önce iç ünitesi, saniyeler sonra da evin dışında bulunan motor kısmı gürültüyle patladı. Klimadaki gazın parlamasıyla birlikte alevler bir anda evin tamamını sardı.

Patlamayla birlikte evdeki odalardan birisinin duvarı yıkılırken, tavan ve sıvalarda ise dökülmeler oldu. İtfaiye ekipleri ve çevre sakinlerinin müdahale ettiği yangında, evdeki tüm oda ve eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Komşular ise evdeki anne ve çocuğu kurtardı.

Ev sahibi Muhsin Mersin, "Evde yaklaşık 50 bin liralık hasar oluştu. Bu hasarı giderebilmek için evi tamamen yenilemeye başladık. İtfaiye ve jandarma kayıtlarında yangının çıkış nedenini klima patlaması olarak yer aldı.

Klimanın 11 ay daha garantisi var. Ancak firma yetkilileri, sorumluluk almadı" dedi.

Yangında can kaybının olmamasının teselli olduğunu kaydeden Mersin, oluşan zararı kendi imkanlarıyla gidermesinin zor olduğunu ve bu yüzden gerekirse hukuki yollardan hakkını arayacağını sözlerine ekledi.
Doğan Haber Ajansı
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