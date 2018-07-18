Haber alınamayan uzman çavuş evindeymiş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda otomobili terk edilmiş halde bulunan ve kendisinden dün akşamdan itibaren haber alınamayan Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Çaplı'nın evinde olduğu ortayı çıktı.

Kadirli Andırın Karayolu Taputepesi mevkisinde otomobili terk edilmiş halde bulunan Kadirli Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Mahmut Çaplı için ormanlık alanda yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Jandarma Komando Birliğine bağlı timlerin destek verdiği çalışmalar sürerken, yakınlarının telefonla ulaştığı Çaplı'nın İlçe Emniyet Müdürlüğüne gittiği öğrenildi.

Çaplı'nın dün akşam saatlerinde otomobilini ormanlık alanı bıraktığı ve yaya olarak şehir merkezine kadar yürüdüğü, daha sonra evine giderek uyuduğu öğrenildi.

Telefonunu kapattığı için Çaplı'ya kimsenin ulaşamadığını, adresiyle aracının bulunduğu alanın uzak olması nedeniyle de evinde aranmadığı belirtildi.

Kadirli Andırın karayolundaki ormanlık alanda vatandaşlar tarafından terk edilmiş bir otomobil bulunmuş, jandarma tarafından yapılan araştırmada otomobilin Uzman Çavuş Mahmut Çaplı'ya ait olduğu öğrenilmişti. Çaplı'ya dün akşam saatlerinden beri ulaşılamaması üzerine drone ve köpeklerle arama çalışması başlatılmıştı.