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Çeyrek altın ne kadar?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,31 azalışla 190,00 liradan tamamladı
18 Temmuz 2018 17:27
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 310,00 lira, Cumhuriyet altını 1.271,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 31 düşüşle 190,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 190,40 190,60 189,80 190,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.255,00 1.275,00 1.251,00 1.271,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 173,50 177,50 173,00 177,00
Lira(Tam) Ziynet 1.226,00 1.246,00 1.222,00 1.242,00
Yarım Ziynet 613,00 623,00 611,00 621,00
Çeyrek Ziynet 307,00 312,00 305,00 310,00
Anadolu Ajansı
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