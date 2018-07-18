|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ankesörlü telefon soruşturmasında 132 tutuklama
İstanbul'da FETÖ'nün "ankesörlü telefon" soruşturmasında gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 221 şüpheliden 132'si tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında muvazzafların da bulunduğu 221 şüpheliden 132'si tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanması kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesörlü veya sabit kontörlü hatları kullanan askerlere yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 221 şüphelinin hakimlik işlemleri tamamlandı.
Hakimlik, aralarında muvazzafların da bulunduğu 132 şüpheliyi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklarken, 84'ünü itirafçı olduğu gerekçesiyle, 5'ini de mevcut delil durumundan adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.
Soruşturma kapsamında 256 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 35'ini yakalamak için çalışmalar sürüyor.
Bu haber 1,380 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI