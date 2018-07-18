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Yerkürenin derinliklerinde katrilyon ton elmas yatıyor

Yerkürenin derinliklerinde varsayılanın yaklaşık bin katı, katrilyon ton elmasın bulunduğu bildirildi
18 Temmuz 2018 18:21
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Yerkürenin derinliklerinde katrilyon ton elmas yatıyor

CNN'nin Massachusetts Teknoloji Enstitüsünün (MIT) araştırmasına dayandırdığı haberinde, Dünya yüzeyinin 145 ila 240 kilometre altında bir trilyonun bin katı oranında elmas katmanlarının keşfedildiği belirtildi.

Ölçümleri yapmak için ses dalgalarını kullanan sismik bir teknolojiden faydalanan araştırmacılar, derinlerde baş aşağı dağlara benzer kaya kütlelerinin kökünde katrilyon ton elmasın yattığını hesap etti.

Bugün madencilikte kullanılan araçların bu derinliğe ulaşmasının mümkün olmadığına işaret edildi.

Araştırmaya California, Harvard ve Melbourne üniversiteleriyle Çin'deki Teknoloji ve Bilim Üniversitesinden bilim adamlarının katkı sunduğu kaydedildi.
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