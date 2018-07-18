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Teknosa için verilen teklif belli oldu
Alman Media-Saturn-Holding, Teknosa'nın yüzde 75'i için 90 milyon euro ödemeyi teklif etti
Anlaşma şartları nihai anlaşmaya kadar değişebilir ya da görüşmeler sonuçsuz kalabilir.
Anlaşmaya göre hisse başına fiyat yaklaşık 1,09 euro (6,12 lira) olacak. Alıcı maksimum 3 haftalık detaylı inceleme yapacak.
Bloomberg'in haberine göre; Çerçeve sözleşme 6 Temmuz tarihli ve Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen ve CFO Barış Oran'ın imzası bulunuyor.
MSH'den ise CFO Georg Mehring-Schlegel ve COO Peter Leisten'in imzası var.
Çerçeve sözleşme 31 Temmuz'a kadar geçerli.
Teknosa and MSH'nin ana şirketi Ceconomy yorum yapmadı; Sabancı Holding belgenin doğruluğuna ilişkin olarak gerçeği yansıtmadığını belirterek daha fazla detay vermedi.
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