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Teknosa için verilen teklif belli oldu

Alman Media-Saturn-Holding, Teknosa'nın yüzde 75'i için 90 milyon euro ödemeyi teklif etti
18 Temmuz 2018 18:28
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Teknosa için verilen teklif belli oldu

Anlaşma şartları nihai anlaşmaya kadar değişebilir ya da görüşmeler sonuçsuz kalabilir.

Anlaşmaya göre hisse başına fiyat yaklaşık 1,09 euro (6,12 lira) olacak. Alıcı maksimum 3 haftalık detaylı inceleme yapacak.

Bloomberg'in haberine göre; Çerçeve sözleşme 6 Temmuz tarihli ve Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen ve CFO Barış Oran'ın imzası bulunuyor.

MSH'den ise CFO Georg Mehring-Schlegel ve COO Peter Leisten'in imzası var.

Çerçeve sözleşme 31 Temmuz'a kadar geçerli.

Teknosa and MSH'nin ana şirketi Ceconomy yorum yapmadı; Sabancı Holding belgenin doğruluğuna ilişkin olarak gerçeği yansıtmadığını belirterek daha fazla detay vermedi.
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