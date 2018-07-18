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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, yüzde 0,76 değer kazanarak 92.321,95 puana çıktı
18 Temmuz 2018 18:34
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kazancıyla 92.321,95 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 692,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,60 artarken, holding endeksi ise yüzde 0,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,95 ile ticaret, en çok gerileyen yüzde 1,46 ile turizm oldu.

Avrupa borsalarındaki pozitif seyrin etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 92.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, öğleden sonra etkisini artıran satışlarla kazançlarının bir kısmını geri verse de günü 92.000-92.500 bandında tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası temmuz ayı beklenti anketi, yurt dışında ise İngiltere'de perakende satışlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 güçlü direncinin aşılması durumda 95.000 seviyelerinin gündeme geleceğini ifade eden analistler, 87.500 puanın ise destek konumunda olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı
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