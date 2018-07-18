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Bursa'da 'rüşvet' operasyonu: 9 memur ve işçi tutuklandı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, "rüşvet, görevi kötü kullanma ve ihmal suçu" işlediği iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı
Alınan bilgiye göre, Orhaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğünde bazı memur ve işçilerin rüşvet, görevi kötü kullanma ve ihmal suçları işlediği iddiasıyla operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 memur, 5 işçi ve bir muhtar olmak üzere 13 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 6'sı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada savcılık tarafından yapılan itiraz sonucu salıverildikten sonra yeniden gözaltına alınan 3 şüpheli de tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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