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Bursa'da 'rüşvet' operasyonu: 9 memur ve işçi tutuklandı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, "rüşvet, görevi kötü kullanma ve ihmal suçu" işlediği iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı
18 Temmuz 2018 18:36
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Bursa'da 'rüşvet' operasyonu: 9 memur ve işçi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Orhaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğünde bazı memur ve işçilerin rüşvet, görevi kötü kullanma ve ihmal suçları işlediği iddiasıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 memur, 5 işçi ve bir muhtar olmak üzere 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 6'sı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada savcılık tarafından yapılan itiraz sonucu salıverildikten sonra yeniden gözaltına alınan 3 şüpheli de tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı
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