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Cezaevine telefon sokan sanığa hapis
Kastamonu'da tutuklu bulunduğu cezaevine telefon soktuğu iddiası ile yargılanan sanık 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "infaz kurumuna yasak eşya" soktuğu iddiasıyla işlediği başka bir suçtan tutuklu bulunan Tamel Çiçek katıldı.
Tutuklu bulunduğu cezaevine cep telefonu soktuğu iddia edilen Çiçek, savunmasında, suçsuz olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti sanığı, infaz kurumuna yasak eşya sokma suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.
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