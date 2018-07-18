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Kılıçdaroğlu'nun ödeyeceği miktar, 700 bin TL'ye yaklaştı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak gündeme getirdiği Man Adası dosyasında, ödeyeceği tazminat miktarı 700 bin TL'ye ulaştı
18 Temmuz 2018 18:59
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Kılıçdaroğlu'nun ödeyeceği miktar, 700 bin TL'ye yaklaştı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının MAN adasına para kaçırdığını iddia etmiş, bu iddianın muhatapları ise dile getirilen hususların yalan olduğunu vurgulayarak tazminat davası açmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Mustafa Doğan İnal, dosya kapsamında açtıkları tazminat davalarını kazandıklarını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ödeyeceği tazminat cezası miktarının 698 bin TL'ye ulaştığını belirtti.

Kılıçdaroğlu'ndan kazanılan tazminatı şehit ailelerine bağışladı

İşte İnal'ın paylaşımı
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