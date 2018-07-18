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Anayasa Mahkemesinden üç siyasi parti için karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), Engelsiz Yaşam Partisi ve Yenilikçi Türkiye Partisi'ni dağılmış sayarak hukuki varlıklarının sona erdirilmesine hükmetti.
18 Temmuz 2018 19:02
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Anayasa Mahkemesinden üç siyasi parti için karar

Anayasa Mahkemesinin (AYM) Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Kasım 2013'te kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına vererek tüzel kişilik kazanan Engelsiz Yaşam Partisi hakkında hazırladığı iddianamede, "partinin kendiliğinden dağılma hali ve buna bağlı hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesini" istedi.

Yüksek Mahkemece yapılan incelemede, ilk büyük kongresinde zorunlu organlarını oluşturmadığı tespit edildiğinden Engelsiz Yaşam Partisi'nin dağılmış sayılmasına, hukuki varlığının sona erdirilmesine, partinin tüm mallarının Hazine'ye geçmesine karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca, 8 Nisan 2015'te tüzel kişilik kazanan Yenilikçi Türkiye Partisi'nin de ilk büyük kongresini yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı gerekçesiyle kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi istendi.

Yüksek Mahkeme, bu partinin de büyük kongresini yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı tespitini yaparak, Yenilikçi Türkiye Partisi'nin dağılmış sayılmasına, hukuki varlığının sona erdirilmesine ve partinin tüm mallarının Hazine'ye geçmesine hükmetti.

- Hak ve Huzur Partisi için ret

Anayasa Mahkemesi, Hak ve Huzur Partisi'nin dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdirilmesi talebini ise reddetti.

Yüksek Mahkeme, yaptığı incelemede partinin hukuki varlığını devam ettirme yönündeki iradesini ilk büyük kongresini toplayarak ortaya koyduğunu tespit ederek, Hak ve Huzur Partisi'nin "kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi" talebinin reddine karar verdi.
Anadolu Ajansı
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