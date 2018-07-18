Borcunu yapılandıran kazanıyor

Birçok kişinin vergi borcunu ve emekliliğini ilgilendiren 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu'ndan faydalanmak için son gün 31 Temmuz 2018. Daha önceden çıkmış ve yapılandırılmamış borçlar ile emeklilik için ödenmeyen primlerin büyük ölçüde indirime uğratıldığı kanun hakkında bilgiler veren SGK İl Müdürü Ünal Kaya, önemli açıklamalarda bulundu.

"Bu fırsat bir daha gelmeyebilir"

Çok büyük kolaylıklar sağlayan yapılandırma kanunun bir daha gelemeyebileceğini vurgulayan Kaya, "7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu'ndan faydalanmak için 12 bin 638 kişi bize müracaat etmiş. Yani bunlardan 4B prim borçları için 3 bin 219 kişi müracaat etti. 4B Bağ-Kur sürelerinin ihyasıyla alakalı talep sayımız da 4 bin 419 olarak gerçekleşti. İşveren başvuru sayımız da 5 bin civarında. Özellikle işverenlerimiz internet üzerinden başvurularını yapıyorlar, diğer sigortalılarımız da bizlere müracaat ederek işlerimizi yapıyoruz. Özellikle vatandaşlarımızdan E-Devlet şifrelerini almalarını rica ediyoruz. E- Devlet şifresi olan bir vatandaş, bizim sistemimize girdikleri anda borçlarını ve alacaklarını görebiliyorlar. Bu sadece bizim için değil bütün kamu kurumları için çok elzem bir konu. 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu, diğer kanunlardan çok farklı. Borçlarda büyük bir indirim söz konusu. Peşin ödemelerde gecikme cezaları af oluyor, sadece tüfeye göre bir ekleme yapılıyor. Örneğin, 1990'lı yıllardan gelen 200 bin liralık rakam, 35-40 bin liraya düşebiliyor. Yani yine 1/5 oranında bir indirim oluyor. Veya 100 bin lira çıkan borç, 25 bin liraya düşebiliyor. Bu borcun geriye doğru gitme sürelerine bağlı olarak değişiyor. Borçları, 6, 9, 12 ve 18 taksit halinde de ödeyebiliyorlar. Bu kanundan faydalanmak için son müracaat tarihi 31 Temmuz 2018. Vatandaşlarımız, il ve ilçelerde bulunan SGK kurumlarına giderek müracaatlarını yapabilirler. Böyle bir kanun bir daha çıkmayabilir, o yüzden vatandaşlarımız bu fırsatlardan bir an önce yararlansınlar" dedi.

7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu'na müracaatlar, 31 Temmuz'da sona erecek.