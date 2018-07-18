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Polis memuruna nikah masasında kelepçe

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis memuru olarak görev yapan Yasin Göktaş, hayatını Simge Kahraman ile birleştirdi. Yasin Göktaş'ın nikah şahidi olan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, genç çifte sürpriz yaparak, çiftin bileğine plastik kelepçe taktı.
18 Temmuz 2018 19:11
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Polis memuruna nikah masasında kelepçe

Turgutlu'da geçtiğimiz Aralık ayından bu yana görev yapan polis memuru Yasin Göktaş, öğretmen adayı Simge Kahraman ile hayatını birleştirmek için nikah masasına oturdu. Turgutlu Belediyesi Nikah Dairesinde gerçekleşen törende genç çiftin nikah şahitliğini Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar yaptı. Parıldar, genç çifte mutluluklar dilerken bir de sürpriz gerçekleştirdi. Çifte plastik kelepçe takan Parıldar, Yasin-Simge Göktaş çiftine mutluluklar diledi.
İhlas Haber Ajansı
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