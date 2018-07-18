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Dicle Elektrik, borcunu ödemeyen abonelerin elektriğini kesiyor

Dicle Elektrik, Mardin'de uzun süredir birikmiş olan elektrik borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerini mercek altına aldı. Yasalara uygun biçimde gerekli uyarılar yapılmasına rağmen ödeme yapmayan abonelerin enerjisi kesilmeye başlandı. İlk 2 gün içerisinde 110 borçlu abonenin elektriği kesilirken, kontroller sırasında 6 adet de kaçak trafo bulundu.
18 Temmuz 2018 19:17
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Dicle Elektrik, borcunu ödemeyen abonelerin elektriğini kesiyor

Kullandığı elektriğe ait borcunu düzenli ödeyen ve kesintisiz enerji almak isteyen diğer abonelerin olumsuz etkilenmemesi için borçlu abonelerin elektriğinin kesileceği daha önce basın ve sosyal medya aracılığı ile duyurulmuştu. Bununla yetinmeyen Dicle Elektrik, borçlu abonelere tek tek tebligatta da bulundu. Buna rağmen bildirilen süre içerisinde borcunu ödemeyen abonelerin elektrikleri, önceden de açıklandığı üzere dünden bu yana kesilmeye başlandı. Dicle Elektrik ekipleri, çalışmalar sırasında abone bazlı kesme işlemi uygulayarak, sadece borçlu abonelerin elektriğini kendilerine ait trafolardan kesti. Böylece borcu olmayan aboneler kesme işleminden etkilenmedi. Kesintilerin abone bazlı yapılması, borcu bulunmayan çiftçiler tarafından olumlu karşılandı. Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü ekiplerinin 2 gündür devam eden çalışması sırasında Mardin'in Kızıltepe, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde toplam 110 borçlu tarımsal sulama abonesinin elektriği kesildi.

6 kaçak trafo bulundu

Kırsalda güvenlik ekiplerinin gözetiminde kesme işlemi yapan Dicle Elektrik ekipleri, bir yandan da genel kontrollerini sürdürüyor. Yapılan kontroller sırasında 6 adet kayıt dışı trafo tespit edildi. Tarımsal sulama amacıyla kullanıldığı belirlenen kaçak 6 trafoya el konulması için gerekli yasal işlemlere başlandı.
İhlas Haber Ajansı
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