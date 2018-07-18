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KPSS'ye girecek olanlara psikolog tavsiyeleri

Psikolog Mustafa Güral, "KPSS'ye kişilerde büyük bir strese neden olabilmektedir. Kaygı yapıcı bir durumdur. Ancak bunu yenebilmek mümkündür" dedi.
18 Temmuz 2018 19:20
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KPSS'ye girecek olanlara psikolog tavsiyeleri

Medical Park Samsun Hastanesinden Psikolog Mustafa Güral, KPSS 'ye girecek olan adayların sınav stresini azaltmak ile ilgili önerilerde bulundu. Sınavların özellikle kaygı yapıcı bir durum olduğunu belirten Güral, "Sınav öncesi ve sınav esnasında hissedilen kaygı, sınavı önemsediğiniz için yaşanılan olası bir durumdur. Motivasyonun artmasına neden olur. Evrimsel psikoloji açısından bakıldığında kaygı duymaya yatkın olarak yaratıldık. Bu duygu hayatımızla ve hedeflerimizle uyumlu çalışır. Asıl mesele aşırı kaygıdır. Bu da gerçek dışı algılardan ve düşüncelerden ürer. Bunları fark ederseniz doğal olarak kaygı ile baş etmeye başlarsınız. Pozitif sınav senaryonuzu yazıp her gün sınav saatinde, sınav tarihine kadar hayal edin. Bir filmi izlercesine izleyin. Beynin hayal ile gerçeği ayırt edemediği bir yanı var, onu yaşantısal olarak pozitife yönlendirebilmek mümkündür. Pozitif sınav senaryonuz gerçekçi olsun! Örneğin, sınavda zorlandığınızı düşünün; ancak bu zorlanmayı çözümleyebildiğiniz bir kaynağınızla birlikte hayal edin. Elinizden geleni yaptığınızı koşulsuz kabul edin, pişmanlık duymanın şimdiye bir yararı olmadığını hatırlayın. 'Size' ve 'şimdi' ye fayda getirecek tercihleriniz en doğru seçimlerinizdir. Asıl sınavın hayatın ta kendisi olduğunu hatırlayın. Sorumluluk alan, değerlere sahip olan, erdemli bireylerin, bir saate sıkışmış bir sınavdan elde edecekleri kazanımlardan daha fazlasına sahip olduğunu unutmayın" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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