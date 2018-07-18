1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,76'lık yükselişle tamamladı.
18 Temmuz 2018 19:23
Yazdır
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,76'lık yükselişle tamamladı. Endeks, 692,41 puanlık artışla 92 bin 321 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 11,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,60 artarken, holding endeksi ise yüzde 0,21 değer kaybetti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 165 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın alacaklar dikkat
18 Temmuz 2018 20:05		 Borsa günü yükselişle tamamladı
18 Temmuz 2018 18:34
Çeyrek altın ne kadar?
18 Temmuz 2018 17:27		 Dolar ne kadar?
18 Temmuz 2018 17:09
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
18 Temmuz 2018 13:10		 Çeyrek altın ne kadar?
18 Temmuz 2018 13:00
Dolar/TL son bir haftanın en düşüğünü gördü
18 Temmuz 2018 10:58		 Borsa güne yükselişle başladı
18 Temmuz 2018 10:14
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
18 Temmuz 2018 09:13		 Borsa günü yükselişle tamamladı
17 Temmuz 2018 19:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm sağlık personeline 60 gün yıpranma hakkı
Bedelli askerlik sonrası araba satışı patladı
TBMM'ye sunulan Torba Kanun teklifinin tam metni
3600 ek gösterge düzenlemesi çıkmadığı için kimse emekli olmuyor
Bedelli askerliğe gidecek olan çalışanın durumu belli oldu
Bedelli askerlik düzenlemesine dair Resmi Kanun teklifinin tam metni... Sadece memurlar.net'te
MEB Bakanı Ziya SELÇUK'u Bekleyen Sorunlar-1
28 günlük bedelli askerliğe gidecek memurun durumu ne olacak?
Destici: Bedelli rakamını adil bulmuyoruz
Liselere giriş sistemi sil baştan yenileniyor iddiası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arabanın arka sileceğini değiştirmek 3
kuvvetler ayrılığı 3
Adaptör ısındığı için atarisiyle oynatmayan çocuk 2
kadın kaymakam 2
axel witsel 1
Süt kokusu 4
toplu iş sözleşmesi 4
hazırlık maçı 2
liselere giriş sistemi 2
ilçedeki tüm oyun parklarına kamera döşenmesi 2
SON İLANLAR
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Beyşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kulu Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Vakıflar Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Vakıflar Böl. Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tarım Kredi Kooperatifleri Kontrolör Yardımcısı Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınav İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam