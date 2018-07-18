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Sahibinin elinden kaçan boğa trafiği birbirine kattı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sahibinin elinden kaçan yaklaşık 1 buçuk tonluk boğa trafiği birbirine kattı. Seyir halindeki bir motosikleti boynuzlarıyla deviren boğa, polisler tarafından Fırat Köprüsü üzerinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ilk boğa vakası Şanlıurfa'da yaşandı. Traktörle ahıra götürülürken içinden atlayarak sahibinin elinde kaçan boğa şehir içinde vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Öfkeli boğa, trafikte seyir halinde olan bir motosiklete saldırarak farını kırdı. Motosiklet sürücüsü boğanın saldırısından kaçarak canını kurtardı. İtfaiye ve polis ekipleri tarafından Fırat Köprüsünde etrafı sarılan boğa, boynuna ip geçirilerek köprünün demir korkuluklarına bağlandı.
Ekipler bağladıkları boğanın yanına uzun süre yaklaşmaya cesaret edemedi. Boğa, daha sonra bölgeden uzaklaştırıldı.
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