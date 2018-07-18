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Toros Dağlarından gelen serinlik: Küp Şelaleleri

Yüksek sıcaklık ve nemin etkili olduğu Doğu Akdeniz'de serin yerler arayan vatandaşlar, yaban hayatı, görsel güzellikleri ve dağlardan gelen buz gibi suyuyla öne çıkan Adana'nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelalelerinde serinliyor.
18 Temmuz 2018 19:47
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Toros Dağlarından gelen serinlik: Küp Şelaleleri

Doğu Akdeniz'de sıcaklıkların ve nemin artmasıyla kendilerine serin yerler arayan vatandaşlar, yaban hayatı, görsel güzellikleri ve buz gibi suyuyla öne çıkan Adana'nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelalelerinde serinliyor.

Yaz aylarında sıcaklığın 40, nemin de yüzde 70'lere çıkmasıyla sokakların adeta boş kaldığı Adana ve Mersin'de yaşayan vatandaşların bir bölümü denizde serinlemeye çalışırken, bir bölümü de yüksek yerlere, şelaleler ve akarsulara akın ediyor.

Özellikle Adana'nın yüksek kesimlerinde yer alan Aladağ ilçesine 37 kilometre uzaklıktaki 10 şelaleden oluşan Küp Şelalelerine giden vatandaşlar, burada küçük göletlere girip Toros Dağlarının zirvelerinden gelen buz gibi sularda serinliyor.

Muhteşem doğanın da tadını çıkaran ziyaretçiler, yaban hayatı ve görsel güzellikler arasında yürüyüşler ve piknikler yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor.

Dolup taşıyor

Küp Şelaleleri, yakın illerin yanı sıra İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi illerden de gelenlerle dolup taşıyor.

Bölgeyi görmek için İstanbul'dan gelen Mine Türkeli, insanın kendini suyun akıntısına bırakmasının huzur verici olduğunu belirterek, "Çok güzel bir yer ve ben çok uzaklardan burayı görmeye geldim. Ülkemin cennetten bir köşesi de burası. Bu güzelliği tahrip etmeden korumamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Şelalelere gezi düzenleyen Erdemli Ayyıldız Gezginleri Doğa Sporları Kulübü Derneğinin başkanı Ferhat Adalı da özellikle yaz aylarında bölgeye yönelik çok sayıda talep aldıklarını bildirdi.

Küp Şelalelerinin yaklaşık 1,5 kilometrelik bir kanyon içerisinde yer aldığına işaret eden Adalı, "Çok güzel bir bölge. Buranın çok iyi korunması lazım. On ayrı şelaleden oluşan bu güzelliklerin mutlaka iyi tanıtılması da gerekiyor." dedi.

Anadolu Ajansı
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