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Şehrimiz Dersini, 6 grup branş öğretmeni okutabilecek
Temmuz ayı ek Tebliğler Dergisine göre Şehrimiz dersini 6 öğretmenlik branşı okutabilecek
Dün itibariyle "Temmuz ayı ek Tebliğler Dergisi" yayımlandı. Tıklayınız.
Yayımlanan düzenlemede, 9 Nolu Öğretmenlik Alanları, Atama ve ders Okutma Esasların hem metin kısmında hem de hangi branşlara hangi mezunların atanabileceğini ve hangi alanların okutulabileceğini gösteren eki cetvellerde değişiklik yapılmıştır.
Metin kısmında "Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji" ifadesindeki Fen ve Teknoloji alanı ibaresi çıkarılmıştır.
Hangi bölüm mezunlarının hangi alan öğretmenliklerine atanabileceğini gösteren kısımda ise önemli bir değişiklik yapılmamıştır. Sadece okutulacak derslerde değişiklik yapılmıştır.
Cetvellere Farsça ve Korece branşlarına hangi bölüm mezunlarının atanacağını gösteren eklemeler yapılmıştır. Buna göre, Farsça dersine 1. Fars Dili ve Edebiyatı (*) ve 2. Mütercim Tercümanlık (Farsça) (*) mezunları; Korece branşına ise Kore Dili ve Edebiyatı (*) mezunları atanabilecektir.
Diğer taraftan, cetvellerde yapılan düzenlemeyle "Şehrimiz ... :" dersinin Sınıf Öğretmeni, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya ve Sanat Tarihi alanı öğretmenleri tarafından okutulması kararlaştırılmıştır.
Cetvellerde 21 alan öğretmenliğine okutulacak dersler değişmiştir. Aşağıda 7 branşta yaptığımız incelemeye yer veriyoruz.
BEDEN EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Sadece okutulacak dersler bölümünde değişiklik yapılmıştır.
Eski Dersler:
Yeni Dersler
Beden Eğitimi ve Spor
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Okutulacak dersler arasında yer alan "Bilişim Teknolojileri", "Bilgisayar Bilimi" olarak değiştirilmiştir.
BİYOLOJİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Eski Dersler
Biyoloji
Yeni Dersler:
Biyoloji
COĞRAFYA ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Eski Dersler
Coğrafya
Yeni Dersler:
Coğrafya
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Eski Dersler
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
FELSEFE ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Eski Dersler
Felsefe
Yeni Dersler
Felsefe
FEN BİLİMLERİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Eski Dersler
Fen ve Teknoloji
Yeni Dersler
Fen Bilimleri
FİZİK ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Eski Dersler
Fizik
Yeni Dersler
Fizik
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