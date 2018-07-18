Şehrimiz Dersini, 6 grup branş öğretmeni okutabilecek

Dün itibariyle "Temmuz ayı ek Tebliğler Dergisi" yayımlandı. Tıklayınız.

Yayımlanan düzenlemede, 9 Nolu Öğretmenlik Alanları, Atama ve ders Okutma Esasların hem metin kısmında hem de hangi branşlara hangi mezunların atanabileceğini ve hangi alanların okutulabileceğini gösteren eki cetvellerde değişiklik yapılmıştır.

Metin kısmında "Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji" ifadesindeki Fen ve Teknoloji alanı ibaresi çıkarılmıştır.

Hangi bölüm mezunlarının hangi alan öğretmenliklerine atanabileceğini gösteren kısımda ise önemli bir değişiklik yapılmamıştır. Sadece okutulacak derslerde değişiklik yapılmıştır.

Cetvellere Farsça ve Korece branşlarına hangi bölüm mezunlarının atanacağını gösteren eklemeler yapılmıştır. Buna göre, Farsça dersine 1. Fars Dili ve Edebiyatı (*) ve 2. Mütercim Tercümanlık (Farsça) (*) mezunları; Korece branşına ise Kore Dili ve Edebiyatı (*) mezunları atanabilecektir.

Diğer taraftan, cetvellerde yapılan düzenlemeyle "Şehrimiz ... :" dersinin Sınıf Öğretmeni, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya ve Sanat Tarihi alanı öğretmenleri tarafından okutulması kararlaştırılmıştır.

Cetvellerde 21 alan öğretmenliğine okutulacak dersler değişmiştir. Aşağıda 7 branşta yaptığımız incelemeye yer veriyoruz.

BEDEN EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sadece okutulacak dersler bölümünde değişiklik yapılmıştır.

Eski Dersler:

Beden Eğitim

Trafik ve İlk Yardım

Sağlık Bilgisi

Spor Etkinlikler

Halk Oyunları

Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Spor Alanıile ilgili Dersleri

Beden Eğitimi ve Sporla ilgili diğer dersler

Beden Eğitimi ve Spor

Spor ve Fiziki Etkinlikler

Yeni Dersler

Beden Eğitimi ve Spor

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü

Halk Oyunları

Spor Liselerinin Spor Alanı ile ilgili Dersleri

Beden Eğitimi ve Sporla ilgili diğerdersler

Spor ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve Fiziki Etkinlikler



BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Okutulacak dersler arasında yer alan "Bilişim Teknolojileri", "Bilgisayar Bilimi" olarak değiştirilmiştir.

BİYOLOJİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Eski Dersler

Biyoloji

Sağlık Bilgisi

Fen ve Teknoloji

Araştırma Teknikleri

Araştırma Teknikleri ve İstatistik

İnsan Anatomisi

Anatomi-Fizyoloji-Biyoloji (Hasta ve YaşlıHizmetleri Alanı)

Çevre Sistemleri

Trafik ve İlk Yardım

Fen Bilimlerine Giriş

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri (Ortaokul)

Çevre Eğitimi

Bilim Uygulamalar

Yeni Dersler:

Biyoloji

Araştırma Teknikleri

Araştırma Teknikleri ve İstatistik

Spor Anatomisi ve Fizyolojisi

Anatomi-Fizyoloji-Biyoloji (Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı)

ÇevreSistemleri

Fen Bilimlerine Giriş

Fen Bilimleri

Çevre Eğitimi

Bilim Uygulamaları

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü

Fen Bilimleri Tarihi ve Uygulamaları

COĞRAFYA ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Eski Dersler

Coğrafya

Sosyal Bilgiler

Çevre Sistemleri

Sosyal Bilimlere Giriş

Sosyal Bilimler

Sosyal Bilim Çalışmaları

Uluslararası İlişkiler

Yeni Dersler:

Coğrafya

Sosyal Bilgiler

Çevre Sistemleri

Sosyal Bilim Çalışmaları

Uluslararası İlişkiler

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Eski Dersler

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Din Kültürü ve Meslek Ahlakı

Ortaokullarda ve Liselerde Okutulan Din, Ahlak ve Değerler alanındaki dersler

İmam Hatip Ortaokullarında okutulan Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in Hayatı ve Temel

Dini Bilgiler dersleri

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri

Temel İslam Bilimleri dersleri

Osmanlı Türkçesi

Arapça

Türk İslam Sanatları dersleri (**)

(**) Öncelikli olarak bu derslerle ilgili sertifikası olan ve/veyalisans/lisansüstü öğrenimleri sırasında bu dersleri aldığınıbelgelendiren tüm alan öğretmenler tarafından okutulur

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Din Kültürü ve Meslek Ahlakı

Ortaokullarda ve Liselerde Okutulan Din, Ahlak ve Değerler alanındaki dersler

İmam Hatip Ortaokullarında okutulan Kur'anı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersleri

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri

Temel İslam Bilimleri dersleri

Osmanlı Türkçesi

Arapça

Türk İslam Sanatları dersleri (**)

Hüsn-i Hat Yazı Çeşitleri (**)

Türk İslam Sanatı Tarihi (**)

(**) Öncelikli olarak bu derslerle ilgili sertifikası olan ve/veya lisans/lisansüstü öğrenimleri sırasında bu dersleri aldığını belgelendiren tüm alan öğretmenler tarafından okutulur.

FELSEFE ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Eski Dersler

Felsefe

Sosyoloji

Mantık

Psikoloji

Demokrasi ve İnsan Hakları

Bilgi Kuramı

Düşünme Eğitimi

Antropoloji

Sosyal Bilimlere Giriş

Sosyal Bilimler

Sosyal Bilim Çalışmaları

Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri

Yeni Dersler

Felsefe

Sosyoloji

Mantık

Psikoloji

Demokrasi ve İnsan Hakları

Bilgi Kuramı

Düşünme Eğitimi

Antropoloji

Sosyal Bilim Çalışmaları

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi

FEN BİLİMLERİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Eski Dersler

Fen ve Teknoloji

Fizik

Kimya

Biyoloji

Tarım

Trafik ve İlk Yardım

Fen Bilimleri ( Ortaokul )

Bilim Uygulamaları

Çevre Eğitimi

Astronomi ve Uzay Bilimler

Yeni Dersler

Fen Bilimleri

Fizik

Kimya

Biyoloji

Tarım

Trafik Güvenliği

Bilim Uygulamaları

Çevre Eğitimi

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Fen Bilimleri Tarihi ve Uygulamaları

FİZİK ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Eski Dersler

Fizik

Fizik Uygulamaları

Fen ve Teknoloji

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Araştırma Teknikleri

Araştırma Teknikleri ve İstatistik

Fen Bilimlerine Giriş

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri( Ortaokul )

Bilim Uygulamaları

Çevre Eğitim

Yeni Dersler

Fizik

Fizik Uygulamaları

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Araştırma Teknikleri

Araştırma Teknikleri ve İstatistik

Fen Bilimlerine Giriş

Fen Bilimleri

Bilim Uygulamaları

Çevre Eğitimi

Fen Bilimleri Tarihi ve Uygulamaları