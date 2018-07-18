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Akıncı'da yakalanan SAT'çılar hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, ifade vermedikleri için dosyaları ayrılan 6 eski Su Altı Taarruz Birliği (SAT) mensubunun yargılanmasına devam edildi.
18 Temmuz 2018 20:17
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Akıncı'da yakalanan SAT'çılar hakim karşısında

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan eski astsubay Işın Ceylan, İstanbul SAT Komutanlığında çalıştığını, olay günü senelik izindeyken mesai arkadaşı Mustafa Özer'in arayarak göreve çağırdığını söyledi.

Özer'in telefonda özel görev olduğunu ve kendisinin de komutanı koruyacağını söylediğini aktaran Ceylan, birliğine gittiğini ardından Yeşilköy Askeri Havaalanı'nda bekleyen CASA tipi uçağa binerek Akıncı Üssü'ne indiklerini belirtti.

Akıncı Üssü'ne indiklerinde tim komutanı Özay Cödel'in personeli toplayıp konuşma yaptığını kaydeden Ceylan, o gece yaşadıklarına ilişkin şunları anlattı:

"İndiğimiz üssün neresi olduğunu orada öğrendim. Yüzbaşı Özay Cödel, ekibi toplayıp, 'Genelkurmay Başkanı üstte, buraya terör saldırısı olabilir. Biz buranın güvenliğini alacağız.' dedi. Ben de nizamiye bölgesinde görev yaptım. Bulunduğum bölgeye halk gelmedi.

Sabaha karşı kamuflajlı ismini sonradan öğrendiğim Özkan Hekim diye birinin nizamiyeden ayrıldığını gördüm. Arka taraftan 'Gitme, kendine yazık edeceksin Özkan.' diye biri bağırdı. Arkasından 2 el silah sesi geldi. Hekim'in arkasından o gece nizamiyede tanıştığım Halil Burak Balcı gitti. Ben de yanlarına gittiğimde Hekim yerde yatıyordu, Halil Burak Balcı da yanındaydı."

Ceylan, sabah jetlerin pisti bombalamasıyla kumpasa geldiklerini düşündüğünü ve tel örgülerden atlayarak üssü terk ettiğini öne sürdü.

Çapraz sorgusunda üsten ayrılırken, şehit olan Özkan Hekim'i kimin vurduğunu görüp görmediği sorulan sanık Ceylan, ateş edeni görmediğini savundu.

Duruşmaya, yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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