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Balıkesir'de 5 muvazzaf asker gözaltına alındı

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 muvazzaf asker gözaltına alındı.
18 Temmuz 2018 20:20
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Balıkesir'de 5 muvazzaf asker gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir ve Malatya Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen 5 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Güvenlik güçlerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2'si il merkezi, 2'si Bandırma ve biri Gönen ilçesinde görevli 5 asker gözaltına alındı.

Şüphelilerin, işlemlerinin ardından ilgili illere gönderileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı
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