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Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Oktay istifa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay görevinden istifa etti.
18 Temmuz 2018 20:24
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Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Oktay istifa etti

CHP Kurultay Delegesi de olan Oktay, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran'daki seçimlerde dünya tarihine girecek bir demokrasi mücadelesine şahit olduklarını, halkın rekor sayılabilecek bir katılım oranıyla sandığa gittiğini ve sandık başında görev aldığını vurguladı.

Bu süreçte siyasi partilerin demokrasiye canla başla sahip çıkan milyonları hak ettikleri şekilde temsil ettiğini ve görevlerini yerine getirdiğini söylemenin mümkün olmadığını ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

"Ortaya çıkan ciddi temsil krizi bugün itibarıyla toplumun her kesiminde yükselen bir değişim beklentisine yol açmıştır. Halkımız, CHP'nin yenilenmesini ve çok daha güçlü bir şekilde demokrasi mücadelesine liderlik etmesini bekliyor. Bu talebin gereğini yerine getirmek hepimizin temel görevi. Parti kültürümüz ve ilkelerimiz de parti içi demokrasinin işletilmesini, en yüksek karar organımız olan kurultayın toplanarak bu dönemin muhasebesinin yapılmasını gerektirmektedir. Bugün Türkiye'de rejim değişmiştir. Cumhuriyeti korumak, demokrasiyi güçlendirmek için CHP de değişmeli, yeninden halkımıza umut vermeli ve iktidar yürüyüşüne başlamalıdır."

- Kurultayın toplanması için imza verdi

Demokrasi mücadelesine yeni bir güç kazandırmak için önemli bir fırsat olarak gördüğü kurultayın toplanmasına imza verdiğini bildiren Oktay, "Sosyal demokrasiye gönülden inanan, bu zamana kadar parti içi demokrasinin yerleşmesi için yaptıklarıyla CHP tarihinde saygın yerini alan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafıma tevcih ettiği Ekonomiden ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevimden de istifa ettiğimi kamuoyuna arz ederim." ifadesini kullandı

Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nun diğer bir başdanışmanı Ali Arif Özzeybek de geçen hafta Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinde istifa ettiğini duyurmuştu.

- Kurultay çağrısında bulunanlar basın toplantısı düzenleyecek

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise Twitter hesabından, "Olağanüstü kurultay çağrımızın yasal olan 15 günlük süresinin ilk üç gününde kurultay delegelerimizin noter tasdikli toplanan imzalarıyla ilgili son durumu yarın saat 11.00'de TBMM'de düzenleyeceğimiz basın toplantısı ile açıklayacağız" paylaşımında bulundu.
Anadolu Ajansı
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