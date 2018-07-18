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Adnan Oktar operasyonunda o da yakalandı!

Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Fırat Develioğlu'nun eski eşi Zeynep Yalçın'ın da gözaltına alındığı belirtildi.
18 Temmuz 2018 20:27
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Adnan Oktar operasyonunda o da yakalandı!

CHP'nin eski Sarıyer belediye başkanı İhsan Yalçın'ın kızı olduğu öğrenilen Zeynep Yalçın da adliyeye gönderildi. Önceki gün Fatih Altaylı'nın Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programına katılan iş adamı Fırat Develioğlu,eski eşinin Oktar operasyonunda gözaltına alındığını söylemişti.
Milliyet
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