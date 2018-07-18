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Ünlü yazarın acı günü! 'Ben öldüm...'

Yazar Adalet Ağaoğlu'nun 64 yıldır evli olduğu eşi, yüksek mühendis Halim Ağaoğlu hayatını kaybetti. Sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanan Ağaoğlu'nun 1 yıl önce kendisinin yazdığı ölüm ilanı gazetelerde yer aldı. Ağaoğlu'nun ölüm ilanında, "Ben öldüm. Allah rahmet eylesin diyeceklere şimdiden eyvallah" yazdığı ortaya çıktı.
18 Temmuz 2018 20:30
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Ünlü yazarın acı günü! 'Ben öldüm...'

Ünlü yazar Adalet Ağaoğlu'nun eşi yüksek mühendis Halim Ağaoğlu, 92 yaşında hayatını kaybetti. Ağaoğlu için Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip düzenlenen törene AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, CHP Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç'un yanı sıra ünlü oyuncu Suna Selen, Ağaoğlu'nun yakınları ve sevenleri katıldı.

İNÖNÜ VE DEMİREL'İN SINIF ARKADAŞIYDI

Eşi Adalet Ağaoğlu rahatsızlığından dolayı cenazeye katılamadı. Yüksek mühendis Ağaoğlu'nun akrabalarının taziyeleri kabul ettiği törende, cenaze namazının kılınmasının ardından helallik alındı. Ağaoğlu'nun naaşı Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilmek üzere sevenlerinin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Öte yandan 16 Mayıs ve 25 Haziran 1993 tarihleri arasında yaklaşık 1.5 ay süreyle başbakanlık görevine vekalet eden Erdal İnönü ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Halim Ağaoğlu'nun Ankara Gazi Lisesinde sınıf arkadaşı olduğu öğrenildi.

Halim Ağaoğlu'nun kayınbiraderi Ayhan Sümer, hayatını kaybeden Ağaoğlu'nun hazırladığı ölüm ilanını gazeteye verdi. "Ben öldüm" başlığıyla başlayan ilanı görenler şaşırdı. Daha sonra yakınlarına durumu anlatan Ayhan Sümer, ilanı 1 yıl önce vefat eden Halim Ağaoğlu'nun yazdığını belirtti. Ayhan Sümer de ağabeyi olarak gördüğü Ağaoğlu'nun hazırladığı bu ilanı yayınlamayı kendine bir borç olarak bildiğini ve ağabeyinin hazırladığı ilanı yayınlanması için gazeteye yolladığını söyledi. Vefat eden Halim Ağaoğlu ilanda kısaca hayatından bahsederken, ilanın dikkat çeken iki kısmı, "Ben öldüm" başlığıyla başlıyor ve "Allah rahmet eylesin diyeceklere şimdiden eyvallah" sözleriyle bitiyor.

Hayatını kaybeden Halim Ağaoğlu'nun çok yönlü bir insan olduğunu kaydeden Ayhan Sümer, "Adalet Ağaoğlu'nun 64 yıllık eşidir. Adalet'in bütün çalışmalarına destek olmuştur. Rahmetli Süleyman Demirel ve Erdal İnönü'nün sınıf arkadaşıydı. Karayolları'nda çok önemli görevler yaptı. 2. köprünün genel koordinatörüydü. 3 lisanı vardı. Biz onunla ağabey ve kardeş gibiydik" dedi.

Gazetede verilen 'Ben öldüm' başlıklı ilana da değinen Sümer, "O ilanı Halim 1 sene önce yazmıştı. Ne yazdıysa hiç dokunmadan gazeteye verdim. Hayata hep güzel yönlerinden bakan biriydi. Adalet Ağaoğlu, Adalet Ağaoğlu olduysa onun çok büyük katkıları vardır" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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