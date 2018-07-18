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FETÖ'den gözaltına alınan 16 kişiden 1'i tutuklandı
Eskişehir merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ-PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 1'i tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir, Ankara, İzmir, Batman ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonda 'Terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla gözaltına alınan 15'i muvazzaf, biri meslekten ihraç edilen 16 askerin sorgusu tamamlandı. Emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 15 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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