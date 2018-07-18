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Bylock kullanımına dair iki adet OHAL Komisyonu Kararı
OHAL Komisyonu, gerçek Bylock kullanıcısı olmayan iki memur için göreve iade kararı verdi.
OHAL Komisyonu birisi Emniyet Genel Müdürlüğü diğeri Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere iki memur için göreve iade kararı verdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin dosyasında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinin kararı, Milli Eğitim Bakanlığı personelinin dosyasında ise Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı bulunmaktadır.
İŞTE OHAL KOMİSYONU KARARI
Memurlar.net'in notu: OHAL Komisyon kararlarını bekleyen 100 bin kişi bulunmaktadır. Hakkınızda verilmiş bir komisyon kararı var ise, geride kalanlara yol göstermesi açısından, 0 532 540 0 590 nolu whatsapp numarası üzerinden memurlar.net'e gönderebilirsiniz. Karardaki hiçbir kişisel bilgi yayımlanmayacaktır.
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