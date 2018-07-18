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Kaçan şüphelinin yakınları polise saldırdı

Bursa'da dur ihtarına uymayan motosikletli ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Evine kaçan şüphelinin yakınları polise saldırınca 3 polis yaralandı, şüpheli ve abisi de ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildi.
18 Temmuz 2018 20:50
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Kaçan şüphelinin yakınları polise saldırdı

Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yol uygulaması yaptığı sırada şüphelendikleri motor sürücüsünü durdurmaya çalıştı. Dur ikazına uymayan şüpheli, motosikletiyle kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu şüpheli Hanefi A. motosikleti ile birlikte evinin bulunduğu sokağa girip kendini eve attı. Evde bulunan yakınları elinde bıçak ve sopalarla sokağa çıkıp polis ekiplerine saldırmaya başladı. Ekipler şüpheli Hanefi A. ve Erol G.'yi silahla ayaklarından vurarak etkisiz hale getirdi. Olayda 3 polis memuru darp neticesi yaralanırken şüphelinin yakınlarından Mücahit G. de çıkan arbedede yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile polis nezaretinde hastaneye kaldırılırken, darp neticesi yaralı polis memurlarının tedavisi olay yerinde yapıldı.

Şüphelilerden olay yerinde darp neticesinde yaralanan Mücahit G. polis ekipleri tarafından karakola götürülürken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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