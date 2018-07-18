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BM'den OHAL açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Türkiye'de olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasına ilişkin, "Tüm temel hakların korunduğu bir iklim oluşturulduğunu görmenin iyi olacağını" bildirdi.
18 Temmuz 2018 20:54
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BM'den OHAL açıklaması

Farhan Haq, günlük basın brifinginde, OHAL'in tekrar uzatılmaması yönündeki karar hakkında konuştu.

Haq, konuya ilişkin, "Tüm temel hakların korunduğu bir iklim oluşturulduğunu görmek iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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